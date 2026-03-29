Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 9’uncu Olağan Kurultayı’nı bugün Lefkoşa’daki Paradise Park’ta gerçekleştiriyor.

Saat 10.30’da başlaması planlanan kurultay öncesinde sendika temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri alana gelirken, kurultay henüz başlamadı.

GENEL BAŞKAN ZEKİ ÇELER TEK ADAY: PARTİ MECLİSİ DE BELİRLENECEK

Mevcut Genel Başkan Zeki Çeler’in tek aday olduğu kurultayda, delegelerin oylarıyla yeni Parti Meclisi de belirlenecek.

TDP Basın Bürosu’ndan daha önce yapılan açıklamada, ilçe kongreleri ile Gençlik Örgütü ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi süreçlerinin tamamlandığı, partinin kurultay öncesinde örgütsel yapılanmasını güçlendirerek seçim sürecine hazır hale geldiği ifade edilmişti.

Açıklamada, kongre süreçlerinin yüksek katılım ve güçlü motivasyonla tamamlandığı, partide birlik ve bütünlük görüntüsünün öne çıktığı belirtilmişti.

Yeni Parti Meclisi ile birlikte parti kadrolarının yenilenmesi, seçim stratejisinin netleştirilmesi ve sahadaki etkinliğin artırılması hedefleniyor. Kurultay sonrası sürecin, yalnızca iç yenilenme değil, aynı zamanda seçim ve iktidar hedeflerine yönelik yeni bir başlangıç olması öngörülüyor.