Medya Etik Kurulu, Gümrük Çalışanları Sendikası Başkanı Ediz Kanatlı’nın başvurusu üzerine, Topuz Gazetesi’nin sosyal medya hesabından dün yaptığı bir paylaşım hakkında inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sonucunda, söz konusu paylaşımda ciddi etik ihlallerin bulunduğu tespit edilerek gazete hakkında kınama kararı verildi.

Paylaşımda, Ercan Havalimanı’nda görevli gümrük memurlarına ait bir görsel üzerinde yönlendirici oklar kullanıldığı ve “Ercan Havalimanı gümrük memurlarının elindeki çantada raporlar mı yoksa kirli çamaşırlar mı var?” ifadelerine yer verildiği belirtildi. Kurul, bu içerikte gazeteciliğin temel ilkelerinden olan nesnellik ve doğruluğun açıkça ihlal edildiğine dikkat çekti.

Gazetecilik Meslek İlkeleri’nin birinci maddesi hatırlatılarak, “Gazetecinin temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmaktır” ilkesine aykırı biçimde, herhangi bir bilgi, belge veya tanıklığa dayanmayan bu paylaşımda kamu görevlilerinin ima yoluyla suçlandığı ve kişilik haklarının ihlal edildiği vurgulandı.

Ayrıca, paylaşımın kamu görevlilerini hedef gösterdiği, bireyleri toplum önünde zan altında bıraktığı ve sosyal medya üzerinden linç girişimlerine açık hale getirdiği ifade edildi. Kurul, bu gerekçelerle Topuz Gazetesi’nin Gazetecilik Meslek İlkeleri’ni ihlal ettiğine kanaat getirerek kınama kararı aldı.

Basın özgürlüğünün kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğu içerdiğine dikkat çeken Medya Etik Kurulu, “Mesnetsiz iddialar yaymak ya da kişileri itibarsızlaştırmaya çalışmak bir gazetecilik pratiği değildir.” ifadelerine yer verdi. Kurul, Topuz Gazetesi’ni etik ilkelere uygun ve sorumlu habercilik yapmaya davet etti.