Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Hasan Sakallı anısına Cumhuriyet Meclisi ile Efsane Masterları Futbol takımları arasında oynanan futbol karşılaşmasını izledi.

Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadyumunda oynanan karşılaşma sonrası bir konuşma yapan Başkan Töre, önemli olanın dünyada iyilikler biriktirmek ve her zaman doğrudan yana olmak olduğunu ifade ederek Hasan Sakallı’nın sevenlerinin bir arada olması ve onun anısını yaşatmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Sporun kaynaşmayı , bütünleştirmeyi ve hatırlamayı da öğrettiğine değinen Töre, her zaman dostluğun kazanmasını diledi.

Merhum Hasan Sakallı’yı rahmet ile anan Töre, aileye sabırlar diledi.

Maçı 3-2 Efsane Masterları Futbol takımı kazanırken Meclis Futbol takımında İçişleri Bakanı dursun Oğuz, UBP Milletvekilleri; Oğuzhan Hasipoğlu , Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekilleri; Teberrüken Uluçay ve Sami Özuslu ile Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, bazı önceki dönem Milletvekilleri ve Meclis çalışanları yer aldı.