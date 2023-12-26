Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ankara temaslarının son gününde Ankara’nın Pursaklar İlçesinde öğrencilere hitap etti Kıbrıs Türklerinin verdiği mücadeleyi anlattı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası anısına düzenlenen etkinlikte Töre konuşmasında, Türk milletinin varlığını sürdürdüğü toprakları hiç kimsenin hediye etmediğini bu toprakların şehit kanları ve gazilerin mücadelesi ile vatan yapıldığını söyledi.

Vatan topraklarını şehitlerin ve gazilerin bir emaneti olarak gördüklerini dile getiren Zorlu Töre, bu emanete her zaman sahip çıkacaklarını ve kendilerinden sonraki nesillere de sapasağlam bırakacaklarını belirtti.

Barış isteminin çok doğal ve olması gereken bir istem olduğunu dile getiren Töre, ama her şeyden önce istiklal ve vatanın düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Ulu önder Atatürk’ün “Ya istiklal ya ölüm” sözünü anımsatan Meclis Başkanı Töre, istiklalden asla vazgeçemeyeceklerini vurguladı.

Milli değerlerden taviz verilmesinin asla söz konusu olamayacağını dile getiren Töre, kimseyi aldatmayacaklarını ama kendilerini aldatmak isteyenlere karşı da hiçbir zaman aldanmayacaklarını söyledi.

Töre, öğrencilerden bayrağa ve vatana her zaman sahip çıkmalarını isteyerek göndere çekilen bayrakların her zaman dalgalanacağına işaret etti.

Meclis Başkanı Töre, Ankara temaslarının sonunda Pursaklar Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Türk Dil Kurumu’nu da ziyaret etti.

Ankara temaslarını tamamlayarak dün akşam yurda dönen Töre’ye Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti.