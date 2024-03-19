Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Gazeteciler Birliği Başkanı Ayaz Marziyeva ve beraberindekileri kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, tek millet 3 devlet vurgusu yaparak, dijitalleşen çağ ile birlikte iletişimin değerinin arttığını, burada gazetecilere de önemli görevler düştüğünü söyledi.

Töre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Şuşa’ya davet etmesinden dolayı teşekkür ederek “Büyük bir adım atmıştır.” dedi.

Avrupa Birliği, Arap Birliği ve benzeri birliklerin dünyadaki varlığından bahseden Töre, Türk dünyasının da benzer bir oluşum içerisinde olmasının kendilerini mutlu ettiğini ancak bu birliğin daha da ileriye götürülmesi gerektiğini belirtti.

Karabağ zaferinin kazanılmasında Türk ordusunun moral ve teçhizat bakımından Azerbaycan’a destek verdiğini anımsatan Töre, askeri, ekonomi ve kültürel alanlarda işbirliği yapılmasının önemine değindi.

Azerbaycan Gazeteciler Birliği Başkanı Ayaz Marziyeva da her Türk vatandaşı gibi kendilerinin de KKTC’yi yavru vatan olarak gördüklerini ifade etti.