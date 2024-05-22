Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bahar Esintileri Sanat Derneği Başkanı Ahmet Gökhan, Bahar Esintileri Koro Şefi Bahar Gökhan ve koro ekibini kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Kabulde konuşan Töre, Bakü’de konser veren Bahar Esintileri Korosu'nu tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Derneğin, Kıbrıs Türk kültürünü, sanatını ve müziğini yaşatma çabalarını desteklediğini belirten Töre, “Millet olmanın ana damarlarının getirdiği özelliklerdir bunlar.” diye konuştu.

Töre, KKTC, Türkiye ve Azerbaycan arasında dostluk grupları oluştuğunu, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduklarını belirterek, bundan sonra da derneklere önemli görevler düştüğünü kaydetti. Töre, dernek yürütme faaliyetlerinin kolay olmadığını devletin de bu noktada destek vermesi gerektiğini de ifade etti.

Bahar Esintileri Sanat Derneği Başkanı Ahmet Gökhan da yaptığı konuşmada, Bakü’de verdikleri konser hakkında bilgi verdi, Töre’yi gelecek yıl verecekleri konsere davet etti.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.