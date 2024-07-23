Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, milli mücadele yıllarında şehit olan altı Beyarmudu şehidi için mesaj yayımladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre mesajında, bugünlere gelene kadar Kıbrıs Türk halkının birçok acı çektiğini, göçler ve katliamlar yaşadığını ancak mücadelesinden asla vazgeçmediğini vurguladı.

Töre, mesajında “Beyarmudu bölgesinde olduğu gibi vatanın birçok toprağında şehitler verilmiştir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin verdiği mücadele sayesinde bugünlere gelinmiştir.Mehmetçik ile Mücahit birlikte bu topraklarda can vermiştir. Bu bayraklar hem göndere çektiğimiz hem de gönlümüzdeki bayraklardır. Beyarmudu’nda şehit düşen kardeşlerimize Allahtan rahmet diler, verdikleri mücadeleleri için duyduğumuz minneti ifade etmek isterim. Ruhları şad olsun.” ifadelerine yer verdi.