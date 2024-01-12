Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı 12. ölüm yıldönümünde andı.

Töre, yayımladığı mesajda, “Ömrünü Türk milletine ve Kıbrıs davasına adamış, hayatı boyunca Kıbrıs Türk Halkının adadaki varlığının devamı ve özgürce yaşaması için büyük bir azim ve inançla mücadele etmiş Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, mücadeleci kişiliği, zekası, hukukçu kimliği ve liderlik vasıfları ile Kıbrıs Türk Halkının yanı sıra, uluslararası alanda da adından söz ettiren önemli bir devlet adamıydı” dedi.

Denktaş’ın, son nefesine kadar Kıbrıs Türk halkının haklı davasını, eşitlik ve özgürlük mücadelesini Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, dirayet ve özveriyle savunduğunu vurgulayan Töre, şöyle devam etti:

“Halkını daima sevgiyle kucaklayan, mütevazi kişiliği ile gönüllere taht kuran Rauf Raif Denktaş'ın liderliği sayesinde Kıbrıs Türk Halkı kendi devlet çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak, insanca bir yaşama kavuşmuş, emek ve özverileri ile açtığı yolda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugünlere gelmiştir.

Dik ve kararlı duruşuyla, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluşu için verdiği mücadeleyi O’ndan aldığımız ilhamla yüceltmeli, hedeflerimizi büyük tutmalı, bizlere bıraktığı emaneti aynı azim ve kararlılıkla daha ileriye taşımalıyız.

Nasihatleri yolumuza ışık tutarken, 'Söyleyin onlara, burası bağımsız bir Cumhuriyettir’ söylemi rehberimiz, mukavemetçi ruhu ilham kaynağımız olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı ebediyete irtihalinin 12. yılında büyük bir özlem, saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şâd olsun.”