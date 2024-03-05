Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gönyeli Alayköy Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile görüştü.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, ziyarette bazı Belediye Meclis Üyeleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre ziyarette yaptığı açıklamada, Belediyenin ortaya koyduğu projelerle iyi bir yolda ilerlediğinin altını çizerek, kısa zamanda hayata geçen projelerin bölgede yaşayan halkı memnun ettiği düşüncesini dile getirdi.

Amcaoğlu’nun yüksek bir oy oranıyla başkan seçildiğini anımsatan Töre, başarılı olacağına inanç belirtti.

Belediyelerin halkın en çok başvurduğu kurumlar olduğunu ifade eden Töre, belediye sayılarının düşürülmesinin isabetli bir karar olduğunu kaydetti.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da ziyaret nedeniyle Başkan Töre’ye teşekkür ederken, bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve yeni projelerini anlattı.