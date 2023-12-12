Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nde terör odaklarının bulunması söz konusu olmadığını belirtti.

Töre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyuhu’nun KKTC’nde İran destekli terör gruplarının bulunduğu yönündeki iddiasına sert tepki göstererek: “Ortaya attığı bu mesnetsiz iddia yaptığı barbarlığı örtmeye yetmez” dedi.

Başkan Töre, insanlık kasabı olarak adlandırdığı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyuhu’nun mutlaka cezasını bir gün çekeceğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Töre, Netanyahu’nun yalan üzerinden Avrupa’nın ve ABD’nin desteğinin devam etmesi için bu yola başvurduğunu belirtti.

İsrail’in Gazze’de insanlık suçunu işlemeye devam ettiğini anımsatan Başkan Töre, Netanyahu yönetiminin hedef şarşırtarak Fİlistin’de yapmış olduğu soykırımı kamufle etmeye çalıştığını kaydetti.

KKTC’nde Türk askerinin, mücahitlerle birlikte bulunduğunu belirten Başkan Töre, “Polis teşkilatımız böyle bir oluşuma müsade etmez, bundan dolayı da ülkemizde terör faaliyetleri yoktur” ifadelerini kullandı.

Netenyahu’nun iddialarının KKTC’yi suçlamanın ötesinde Türkiye’yi de hedef almak olduğunun altını çizen Başkan Töre, İsrail’in KKTC’de Türk ordusunu kabul etmediğini bundan dolayı da böyle bir karalama yaptığını belirtti.

Başkan Töre, “İsrail yönetiminin terör odaklarını Güney Kıbrıs’ta araması yönünde tavsiyede bulundu, geçmişte İsrail’in terör örgütü PKK’ya verdiği desteği hatırlattı ve “Tel Aviv yönetimi terör devletidir” ifadelerini kullandı.

Rum tarafının ele geçirdiği Kıbrıs Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türkleri’ne soykırım yaptığını anımsatan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Tel Aviv ile Güney Lefkoşa’nın KKTC’yi karalama kampanyası yürüttüğünü ancak başarılı olamayacaklarını söyledi.

Mazlumun yanında yer alması gereken süper güçlerin zalimin yanında yer aldığını ifade Başkan Töre, Filistin halkına da başsağlığı diledi.