Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Töre, törendeki konuşmasında bir yıl aradan sonra yeni mezun öğrencilerin mutluluğuna ortak olduğunu, ancak bu yıl Gazze’de yaşanan katliamdan dolayı da acı duyduklarını ifade etti.

Töre, insanlığın Filistin’de katledildiğini, emperyalist güçlerin de İsrail’e destek verdiğini, kendilerinin ise bundan utanç duyduğunu kaydetti.

“Filistin’e özgürlük” diyen Başkan Töre, dünyanın 146 ülkesinin tanımasına rağmen Gazze’de soykırım yapıldığını dile getirdi.

Töre, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güven içerisinde olmasının kaynağının ise Türkiye ve Türk ordusu olduğunu belirtti.

AB ve ABD’ye de seslenen Töre, sömürgeci ülkeleri ve sözde medeni yapılarını protesto etti.

Emperyalist ülkelerin dünyada barış istemediğini dile getiren Töre, öğrencilerden dikkatli olmalarını ve oyunlara gelmemelerini istedi.

Töre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyük” sözünü hatırlatarak, bugün bu sözün ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Zorlu Töre, konuşmasının sonunda öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dileyerek, tebrik etti.