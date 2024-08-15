30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıldönümü kutlamaları tören provası programı nedeniyle, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın Gönyeli Çemberi ile Alpet (Altınbaş) Petrol Trafik Işıkları kavşağı arasında kalan kısmı, pazar günü saat 07.30’da prova bitimine kadar trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde kullanılabilecek alternatif yol güzergahları da paylaşıldı.

Buna göre, Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı veya Atatürk Stadyumu Çemberinden kontrollü olarak sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarından; Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ise ulaşım Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak. Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre yolunu kullanabilecek.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacakken; Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım Boğazköy - Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.