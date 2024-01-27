Ömrünü halkına adayan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş 100 yaşında..

27 Oca 1924 tarihinde Kıbrıs'ın Baf kasabasında doğan Rauf Raif Denktaş, 13 Ocak 2012 yılına gelindiğinde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu…

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde önemli bir konumu olan Rauf Raif Denktaş, ömrü boyunca Kıbrıs Türklüğü adına mücadele etti. Hayatı, fikirleri ve siyaset sahnesindeki mücadelesiyle gelecek nesillere ışık tutan Denktaş, başta Kıbrıs ve Türkiye olmak üzere bütün Türk dünyasında her zaman saygı ve sevgiyle karşılandı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın doğumunun 100’üncü yılı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Denktaş Vakfı ve Rauf Denktaş Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın 100. yaş günü olması sebebiyle, mesai arkadaşlarının anılarından derlenmiş “Toros 100 Yaşında” isimli kitabın lansmanı Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Denktaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Serdar Denktaş etkinlikte yaptığı konuşmada, bedenen aramızda olmasa da Ruhen ve fikren aramızda olduğuna vurgu yaptı.

Serdar Denktaş konuşmasında, Türkiye’nin ünlü sanatçısı Cem Karaca’nın, Rauf Raif Denktaş için hazırladığı parçanın sözlerini Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ile paylaştığını aktararak, söz konusu şarkının sözlerini izleyicilerle paylaştı.

Etkinlik kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı da "Artık Herkes Onun Yolunda: Rauf Denktaş" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Ortaylı, Denktaş’ın ne kadar başarılı bir hukuk insanı olduğundan bahsetti.

Ortaylı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmesine atıfta bulunarak, yaşanan yakınlaşmanın ve benzerliğin önemine değinerek “Bu görüşmeyi rüyamda görsem inanmazdım” dedi.

Etkinlikte, Kıbrıslı Türk ünlü piyanist Rüya Taner de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş için bestelediği, sözlerini ise Osman Güvenir’in yazdığı “Özgürlük Marşı”nı opera sanatçısı Umut Erten ile birlikte sundu.