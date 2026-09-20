Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 4-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla karşılaşmaya damga vurdu.

Papara Park’ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor, henüz 4. dakikada Salah’ın golüyle öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topla kaleci Uğurcan Çakır’la karşı karşıya kalan Salah, yerden vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Galatasaray, beraberlik için fırsatlar yakalasa da Trabzonspor 39. dakikada farkı ikiye çıkardı. Salah’ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Saviolo, yerden vuruşuyla skoru 2-0 yaptı.

Bordo-mavililer, ilk yarının son dakikalarında bir gol daha buldu. 44. dakikada Dju’nun savunmadan kazandığı topu Salah’a aktarmasının ardından Mısırlı yıldız, ceza alanı içinden yaptığı vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

İlk yarı Trabzonspor’un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, 80. dakikada Salah’ın hat-trick’iyle farkı dörde çıkardı. Böylece Salah, karşılaşmayı 3 gol ve 1 asistle tamamladı.

Galatasaray’da 86. dakikada VAR incelemesinin ardından Lesley Ugochukwu kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk da karşılaşmada kırmızı kart gören isimler arasında yer aldı.

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Trabzonspor puanını 10’a yükseltirken, ligdeki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray 13 puanda kaldı.

Milli ara sonrasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Trabzonspor ise Samsunspor deplasmanına çıkacak.