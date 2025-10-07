Lefkoşa’da 00.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 50 yaşındaki Mehmet Özdemir yaşamını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Osman Ali Sokak üzerinde yönetimindeki RY 820 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyreden Mehmet Özdemir, Şaşa isimli iş yeri önüne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sağında park halinde bulunan VZ 092 plakalı araca ardından yine park halindeki PC 780 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan PC 780 plakalı araç da önünde park halinde bulunan KYB 970 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Mehmet Özdemir kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Özdemir’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.