Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği, olağan genel kurul toplantısını 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan duyuruya göre genel kurul, saat 12.00'de Esentepe Kurtuluş Spor ve Kültür Kulübü Lokali'nde yapılacak.

Toplantıda açılışın ardından divan başkanlığı oluşturulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve faaliyet ile mali raporlar üyelerin onayına sunulacak. Genel kurul kapsamında ayrıca yönetim, disiplin ve denetleme kurullarının seçimleri gerçekleştirilecek. Toplantı dilek ve temennilerin ardından kapanışla sona erecek.

Dernek yönetimi, yönetim kuruluna aday olmak isteyen üyelerin, başvurularını genel kuruldan en az 48 saat önce yazılı olarak dernek sekreterliğine yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Genel kurul daveti, Dernek Başkanı Hasan Birinci imzasıyla üyelere duyuruldu.