Ülke geneli trafik denetimlerinde, 18 sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 308 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerin 306’sı rapor edildi, 50 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

Denetimlerde sürücülerin 69’u yasal hız sınırı üzerinde sürat, 36’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 35’i trafik ışıklarına uymamak, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 14’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 14’ü muayenesiz, 5’i emniyet kemeri takmadan, 5’i sigortasız, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izinsiz (T) yolcu taşımak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 104’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.