Ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 300 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 23 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde 1885 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerin 152'si süratli, 10'u alkollü, 1'i sürüş ehliyetsiz ve sigortasız, 2'si sigortasız, 8'i emniyet kemersiz, 8'i muayenesiz, 19'u seyrüsefer ruhsatsız ve 1'i susturucusuz egzozlu araç kullanmaktan rapor edildi.

14 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1 sürücü elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak, 4 sürücü aracın ışık kurallarına uymamak ve 80 sürücü diğer trafik suçlarından ceza aldı.