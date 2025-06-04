Trafik ekipleri tarafından 26 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında, ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde, kontrol edilen 14 bin 308 araç sürücüsünden 2 bin 465'i çeşitli suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 194 araç trafikten men edilirken, 13 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“Sürat 824 , mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 250, tehlikeli sürüş 19, dikkatsiz sürüş 56, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 227, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 19, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 37, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 57, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 78, trafik levha ve işaretlerine uymamak 96, trafik ışıklarına uymamak 4, muayenesiz araç kullanmak 78 , sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 45, yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak 16, özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak 13, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 34, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 5, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 12 ve 845 diğer trafik suçları.”