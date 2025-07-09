Gazimağusa Veyselliler Caddesi’nde dün gece 23.00 sıralarında, 124 miligram alkollü içki tesiri altındaki Ali Doğan (E-23), yönetimindeki GN 433 plakalı araçla güney istikametine doğru seyrederken Yalın Sokak'a dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bir eve ait bahçe duvarı ve çevre demirlerine çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, Doğan, alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

-Girne’de motosiklet kazası

Girne Karaoğlanoğlu Caddesi’nde, 138 miligram alkol etkisi altındaki Ata Berk Topal (E-21), RL 218 plakalı motosikletle doğu yönüne seyrederken, Toprak İstiklal Sokağı’na dönüş yapan CP 359 plakalı çift kabin aracın sol arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde ilk yardım gördükten sonra kendi isteğiyle taburcu edildi.

Topal, alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.