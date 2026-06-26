Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) verilen bilgiye göre, partinin efsanevi Genel Sekreteri Naci Talat, ölümünün 35’inci yıl dönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma törenine CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, milletvekilleri, MYK üyeleri, partililer ve Naci Talat’ın ailesi katıldı. Törende yapılan konuşmaların ardından anıt mezara çiçek bırakıldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, konuşmasında babası Naci Talat’ın aradan geçen 35 yıla rağmen düşünceleri, mücadelesi ve ilkeleriyle yol göstermeye devam ettiğini belirtti.

Naci Talat’ın yaşamı boyunca Kıbrıs Türk halkını ortak bir gelecek hedefi etrafında birleştirmek için mücadele ettiğini ifade eden İncirli, onun haksızlıklara karşı duruşu, demokrasi, barış, hukukun üstünlüğü ve sosyal adalet mücadelesiyle hatırlandığını söyledi.

Günümüzde Kıbrıs Türk halkının varlığına dayalı barış ve çözüm stratejisinin daha da önem kazandığını vurgulayan İncirli, kötü yönetim, yolsuzluk ve adaletsizliklere karşı toplumun değişim iradesini büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.

İncirli, "Halkımızın arzu ettiği değişimin yolu kararlı mücadelemizden ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan kardeşlik cephemizden geçecektir. Naci Talat’ın mirası akılla, örgütlü ve kesintisiz mücadeleyle ilerleyecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, Naci Talat’ın kısa yaşamına rağmen Kıbrıs Türk siyasi tarihinde silinmez izler bıraktığını belirtti.

"İnsanın ne kadar uzun yaşadığı değil, geriye ne bıraktığı önemlidir." diyen Erhürman, Naci Talat’ı efsanevi yapan en önemli özelliğin toplumun her kesimiyle güçlü bağ kurabilmesi olduğunu ifade etti.

Talat’ın halka güvenen, toplumun tüm kesimlerini dinleyen ve anlamaya çalışan bir lider olduğunu vurgulayan Erhürman, onu en zor dönemlerde dahi yüzünden eksik etmediği gülümsemesiyle hatırladığını belirterek, "Bugün bir kez daha kendisini saygıyla anıyorum ama en çok da sevgiyle anıyorum. Ruhu şad olsun." dedi.