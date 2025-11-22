Güzelyurt'ta Şehit Münür Dilaver Sokak’ta Yaşar Şenozan (E-76) yönetimindeki BY 895 plakalı araçla, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Kezban Arslan’a (K-85) çarptı.
Dün 12.30 sıralarında yaşanan kazada yaralanan Arslan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ elinde kırık teşhisiyle gördüğ tedavinin ardından taburcu edildi.
-Alkollü sürücü takla attı; iki hafif yaralı...
Girne'de Semih Sancar Caddesi’nde bu sabah 04.30 sıralarında, Hasan Açıkgöz (E-34) 148 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HA 10 YKU plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki taş duvara çarptı. Araç takla atarak tavanı üzerinde dururken, kazada sürücü Açıkgöz ile yolcu Serhat Simsık (E-41) yaralandı.
Her iki şahıs, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Sürücü Açıkgöz, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.