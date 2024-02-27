Girne - Tatlısu Anayolunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Polisin kazaya ilişkin açıklaması şöyle:

"Saat 23:10 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolunun 32-33 km'leri arasında, Tatlısu istikametine doğru seyreden Küçükerenköy'de sakin Cemre Yönet (E-30), yönetimindeki VH 298 plakalı motosiklet sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu, gidiş istikametine göre yolun sol tarafında bulunan Palm Bay View sitesinden kavşakta durmadan, dikkatsizce ve 285 mlgr alkollü içki tesiri altında anayola giriş yapan Mikail AKBAŞ (E-19) yönetimindeki LZ 864 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Cemre Yönet kaza mahallinde yaşamını yitirirken, kazada hafif şekilde yaralanan

LZ 864 plakalı araç sürücüsü Mikail AKBAŞ (E-19) ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Mikail AKBAŞ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir"