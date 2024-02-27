Girne - Tatlısu Anayolunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Üstel, Hocalı katliamının 32’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı Üstel, Hocalı katliamının 32’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Polisin kazaya ilişkin açıklaması şöyle:

"Saat 23:10 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolunun 32-33 km'leri arasında, Tatlısu istikametine doğru seyreden Küçükerenköy'de sakin Cemre Yönet (E-30), yönetimindeki VH 298 plakalı motosiklet sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu, gidiş istikametine göre yolun sol tarafında bulunan Palm Bay View sitesinden kavşakta durmadan, dikkatsizce ve 285 mlgr alkollü içki tesiri altında  anayola giriş yapan Mikail AKBAŞ (E-19) yönetimindeki LZ 864 plakalı salon aracın sağ yan kısmına  çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Cemre Yönet kaza mahallinde yaşamını yitirirken, kazada hafif şekilde yaralanan 
LZ 864 plakalı araç sürücüsü Mikail AKBAŞ (E-19) ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde  yapılan tedavisinin ardından  taburcu olmuştur. Mikail AKBAŞ  tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir"