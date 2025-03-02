Ülkede dün meydana gelen 3 trafik kazasında 2 kişi yaralandı, 2 kişi de tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 15.10 sıralarında, Lefkoşa’da Yakındoğu Üniversitesi yerleşke alanı içerisindeki isimsiz yol üzerinde, Ali Mert Kurt (E-20), yönetimindeki HE 491 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan kapalı havuz önlerindeki çembere süratli bir şekilde girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak, kaldırım üzerinde yürüyen Rana Gül Doru’ya (K-19)’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ilerleyen HE 491 plakalı salon araç yol dışında bulunan ağaca sağ yan kısmı ile çarparak durdu.

Kazada yaralanan yaya Rana Gül Doru, kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sağ ayağında kırık ve iç kanama teşhisi ile Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Ali Mert Kurt tutuklandı.

Geçitköy’de Şht Allahverdi Kılıç Caddesi üzerinde dün 15:40 sıralarında, Mehmet Nur Akşimşek (E-27) yönetimindeki VT 740 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Halil Uluca (E-27), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine sevk edilerek omurgasında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Gazimağusa- İskele Anayolu üzerinde İnanç İlgün (K-41) 02.30 sıralarında, 336 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RY 123 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Salamis Çemberine dikkatsiz bir şekilde giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım taşına çarpıp kaldırım üzerine çıkarak durdu.

Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan İnanç İgün tutuklandı.