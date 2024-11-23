Güneşköy Su Tesisleri yolunda günün ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Emre Artuğ Çiftçioğlu (E-30) ve Maria Anatolyevna Danovskaya (K-29) hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre sabah 01.50 sıralarında, Güneşköy Su Tesisleri Yolu üzerinde, Bademliköy'de sakin Emre Artuğ Çiftçioğlu (E-30), yönetimindeki GY 417 plakalı jeep araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yoldan çıkan jeep araç, tekrar kontrolsüzce yola girerek, bu kez yolun sağından çıkıp, yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü 30 yaşındaki Emre Artuğ Çiftçioğlu ve araçta yolcu olarak bulunan Bademliköy'de sakin 29 yaşındaki Maria Anatolyevna Danovskaya ile araçta bulunan bir köpek yaşamlarını yitirdi. Polisin olay hakkındaki soruşturması devam ediyor.