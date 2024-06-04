Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 27 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında KKTC'de, 1’i ölümle sonuçlanan toplam 73 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi yaralandı ve 5 milyon 552 bin 100 TL’lik maddi hasar oluştu.

Kazaların 21’i süratli araç kullanma, 16’sı dikkatsiz sürüş, 14’ü kavşakta durmamak, 12’si yakın takip nedeniyle meydana geldi.

Lefkoşa'da 27 kaza, Gazimağusa'da 14 kaza, Girne'de 23 kaza, Güzelyurt'ta 4 kaza, İskele'de 5 kaza oldu.

-16 bin 267 araç sürücüsü kontrol edildi… 13 sürücü tutuklandı

Ayrıca bu tarihler arasında ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 267 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontroller sonucu toplam 302 araç trafikten menedildi ve 13 sürücü tutuklandı. Denetimler sonucunda suç işlediği tespit edilen 3 bin 123 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Suçların dağılımı şöyle açıklandı:

“Sürat ( 892 ) , mobil araç ile tespit edilen sürat suçları ( 409 ) , tehlikeli sürüş ( 22 ), dikkatsiz sürüş ( 39 ), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ( 221 ), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ( 12 ), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ( 83 ), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ( 282 ), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ( 83 ), trafik levha ve işaretlerine uymamak ( 92 ), trafik ışıklarına uymamak ( 362 ), muayenesiz araç kullanmak ( 63 ), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ( 71 ), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (7 ), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak ( 5 ), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ( 1 ), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ( 6 ), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak ( 38 ) diğer (844)."