(Bahar Derya / Ahmet Karagözlü)

Ülkemizin en büyük sorunlar arasında yer alan trafik kazaları, bir türlü önüne geçilemeyen kanayan yaramız olmaya devam ediyor.

Her gün küçük büyük, pek çok trafik kazasının meydana geldiği ülkemizde, bu kazaların çoğu gerek yollarımızdaki altyapı eksiklikleri, gerekse sürücülerden kaynaklanan hatalardan dolayı gerçekleşiyor.

Yollarımızın kötü olmasının yanı sıra özellikle “aşırı hız” ve “alkollü araç kullanımı” gibi sebepler, trafik kazalarının en büyük etkenleri arasında yer alıyor. Bu durumu daha da vahim hale getiren bir diğer faktör ise, trafik güvenliğini artıran önlemlerin yetersizliği…

Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bazen maddi hasarla, bazen yaralanmalarla, bazen de ölümlerle sonuçlanabiliyor. Trafikteki bu tehlikenin önlenmesi için hiç şüphesiz “caydırıcı cezaların” verilmesi şart…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, “Birleştirilmiş Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oybirliğiyle kabul edildi.

Peki, yeni yasaya göre sürücüleri neler bekliyor? 50-100 promil alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçen sürücülere, asgari ücretin yüzde 50’si kadar ceza uygulanacak. 100-150 promil arasında alkollü araç kullananlara ise bir asgari ücret ceza kesilecek. 150 promil ve üzerinde alkollü araç kullananlar içinse sabit bir ceza belirlenmeyecek ve konu, 5 iş günü içerisinde mahkemeye taşınacak.

Kıbrıs Genç TV ekibi, bu yasa tasarılarının yasalaşması durumunda trafik kazalarına karşı gerçekten caydırıcı bir önlem olup olmayacağı konusunda vatandaşların görüşlerini aldı.