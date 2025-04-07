Türkiye'de Meteoroloji'nin uyardığı Trakya'da beklenen kar yağışı başladı. Yağmur şeklinde görülen yağışlar gece saatlerinden sonra kara dönüştü. Nisanda yağan karla kentlerin beyaza bürünmesi vatandaşlarda şaşkınlık yarattı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren kentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı.

Etkili olan sağanak hava sıcaklığının daha da düşmesi nedeniyle kar yağışına dönüştü.

Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili oldu.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte zaman zaman etkisini artıran kar yağışının akşam saatlerine dek sürmesi bekleniyor.