Trodos'a kar yağdı. Kar yağışıyla, bölge beyaza büründü.

Fileleftheros internet sayfasına göre, kar yağışının etkili olmasıyla yolların buz tuttuğu, bölgedeki okulların bugün eğitime ara vermek zorunda kaldığı belirtildi.

Habere göre, yolların buz tutması nedeniyle polis sürücülere, yolun sadece dört çekişli veya lastiklerinde zincir bulunan araçlara açık olduğu uyarısında bulundu.

Bazı kaynaklar kar kalınlığının 22 cm’ye yükseldiğini de belirtti.

Rum haber kaynakları haberlerinde, kar yağışıyla ortaya çıkan manzaralara ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Rum Meteoroloji Dairesi, bugün 12.00-24.00 saatlerinde 6 Beaufort (bofor) şiddetinde kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.