ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı yine hedef aldı. Faizlerin en az 2-3 puan düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Trump, eleştirilerine bir yenisini daha ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu olan Truth Social hesabından yine Fed Başkanı Jerome Powell'a yüklendi. Trump yaptığı açıklamada, faiz oranlarının en az iki ila üç puan düşürülmesi gerektiğini belirterek durumun olumsuza döndüğü anda Fed'in faizleri artırabileceğini söyledi.

Trump, "En azından iki ila üç puan daha düşük olmalıyız. Eğer işler daha sonra olumsuza dönerse, oranı artırın." dedi.

Trump'ın sosyal medya üzerinden açıklaması şu şekilde oldu:ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı yine hedef aldı. Faizlerin en az 2-3 puan düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Trump, eleştirilerine bir yenisini daha ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu olan Truth Social hesabından yine Fed Başkanı Jerome Powell'a yüklendi. Trump yaptığı açıklamada, faiz oranlarının en az iki ila üç puan düşürülmesi gerektiğini belirterek durumun olumsuza döndüğü anda Fed'in faizleri artırabileceğini söyledi.

Trump, "En azından iki ila üç puan daha düşük olmalıyız. Eğer işler daha sonra olumsuza dönerse, oranı artırın." dedi.

Trump'ın sosyal medya üzerinden açıklaması şu şekilde oldu:

“‘Çok geç’... Fed Başkanı Jerome Powell, bugün Kongre’ye giderek faiz oranlarını neden düşürmediğini açıklayacak. Avrupa Merkez Bankası 10 kez faiz indirdi, biz ise sıfır. Enflasyon yok, ekonomi harika — Faizlerimiz en az 2-3 puan daha düşük olmalı. Bu sayede ABD yılda 800 milyar dolar tasarruf ederdi. Bu fark ne kadar büyük olurdu. Eğer ileride olumsuz bir gelişme yaşanırsa faiz tekrar artırılır. Umarım Kongre bu inatçı ve akılsız adamı sorgular. Onun beceriksizliğinin bedelini yıllarca ödeyeceğiz. FED Yönetim Kurulu harekete geçmeli. AMERİKA’YI YENİDEN BÜYÜK YAPIN!”