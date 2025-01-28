ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesine yönelik söylemini tekrar ederek, "Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum." dedi.

Trump’ın bu söylemi, Hamas tarafından reddedilirken, Ürdün ve Mısır da teklife itiraz etti.

ABD Başkanı Trump, Miami'den Washington'a dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönünde daha önceki açıklamasının sorulması üzerine, bu konudaki fikrinin değişmediğini kaydederek, "Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Gazze Şeridi'ne baktığınız zaman uzun yıllardır oranın cehennem gibi olduğunu görürsünüz." diyen Trump, söz konusu bölgede uzun zamandır şiddetin hakim olduğunu kaydetti.

Trump, Orta Doğu'ya barışın geldiğini görmek istediğini belirterek, "Bence insanların çok daha güvenli ve daha rahat bölgelerde yaşamasını sağlayabilirsiniz". yorumunu yaptı.

Ürdün halihazırda birkaç milyon Filistinli’ye ev sahipliği yaparken on binlerce Filistinli de Mısır'da yaşıyor. Her iki ülke ve diğer Arap yönetimleri de Gazze'deki Filistinliler’in kendi ülkelerine taşınması fikrine karşı çıkıyor. Gazze, Filistinliler’in gelecekteki bir Filistin devletinin parçası olmasını istedikleri topraklardan biri konumunda.

Hamas yetkilisi Reuters'e verdiği demeçte, "Filistinliler, ABD Başkanı Trump'ın önerilerinde açıklandığı gibi yeniden inşa kisvesi altında iyi niyetli görünse bile hiçbir teklifi ya da çözümü kabul etmeyecektir" dedi.

Ürdün de Trump'ın önerisini reddetmiş gibi görünürken, Dışişleri Bakanı Eymen Safedi gazetecilere yaptığı açıklamada ülkesinin Filistinliler’in Gazze'den çıkarılmasına karşı duruşunun "kesin ve değişmez" olduğunu söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da aynı şekilde, "kısa ya da uzun vadede" Filistinliler’in topraklarından sürülmesini kesinlikle reddettiğini açıkladı.

Fistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ın sözlerini kınadı. Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından yayınlanan açıklamada "Halkımız kararlılığını koruyacak ve vatanını terketmeyecektir" denildi.