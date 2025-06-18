ABD Başkanı Donald Trump, "(İran lideri Ali Hamaney) Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran lideri Hamaney'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Hamaney'i "tehdit" eden Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise İran'ı kastederek "Koşulsuz teslimiyet." ifadesine yer verdi.