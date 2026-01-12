ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi uluslararası kamuoyunda tartışmaya devam ederken ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden, kendisini Geçici Venezuela Başkanı Vekili unvanıyla gösteren bir görsel paylaştı.

ABD Başkanı, son olarak sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden kendini Venezuela Devlet Başkan Vekili olarak gösteren bir görsel paylaştı.

11 Aralık Pazar günü Truth Social'da yayınlanan gönderide, Trump'ın resmî portresi “Venezuela'nın Geçici Başkanı, Görev Süresi Ocak 2026” ibaresiyle birlikte yer alıyor. Ayrıca, 20 Ocak 2025'te göreve başlayan 45. ve 47. ABD Başkanı olarak da tanımlandı.

Trump geçen pazar günü, ABD'nin “güvenli, uygun ve adil bir geçiş yapılana kadar Venezuela'yı yöneteceğini” söyledi.

“Venezuelalıların çıkarlarını gözetmeyen başka birinin Venezuela'yı ele geçirmesine izin veremeyiz.”

Venezuela Başkan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Delcy Rodriguez, geçen hafta ülkenin geçici başkanı olarak resmen yemin etti.

Trump, Venezuela'daki geçici yetkililerin 30 ila 50 milyon varil “yüksek kaliteli, yaptırım uygulanan petrol”ü ABD'ye teslim edeceğini ve bu petrolün piyasa fiyatından satılacağını söylemişti.

“Bu para, Venezuela ve ABD halkının yararına kullanılmasını sağlamak için, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak benim kontrolüm altında olacak! Enerji Bakanı Chris Wright'tan bu planı derhal uygulamaya koymasını istedim. Petrol, depolama gemileriyle taşınacak ve doğrudan ABD'deki yükleme rıhtımlarına getirilecek.”