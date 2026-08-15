ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." dedi.

ABD Başkanı Trump, New York'ta Nassau Polis Akademisi'nde katıldığı bir etkinlikte, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndan ABD'nin istemediği hiçbir geminin geçemediğini kaydeden Trump, ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi: “İran ne tehditten korkar ne de güç gösterisiyle sindirilebilir”

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı iddiasına cevap verdi.

Garibabadi, "Hürmüz Boğazı, ne tweetle ele geçirilebilir ne uçak gemisiyle ne emir çıkararak ne de seçim konuşmasıyla... İran ne tehditten korkar ne de güç gösterisiyle sindirilebilir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'a hitap eden ve ABD'nin İran'a karşı stratejik ve ağır yenilgiler aldığını kabul etmesi gerektiğini söyleyen Garibabadi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hürmüz Boğazı İran'ındı, İran'ındır ve İran'ın olacaktır. Bu boğaz, yalnızca İran'ın emriyle kapanacak ve açılacak ve gerçek yenilgiyi kabul etmediğiniz ve hayallerden vazgeçmediğiniz sürece, İran (Hürmüz Boğazı'nda) abluka uygulamaya devam edecektir.”

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı bir açıklamada, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." iddiasını ortaya atmıştı.

İranlı yetkililer, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahaleleri, deniz ablukası ve 17 Haziran'da Tahran-Washington arasında imzalanan mutabakatın gerekliliklerini yerine getirmediği sürece Boğaz'ın açılmayacağını sık sık dile getiriyor.