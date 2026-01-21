ABD Başkanı Donald Trump’ın uçağı Air Force One, dün akşam Davos’a gitmek üzere havalandıktan yaklaşık bir saat sonra Joint Base Andrews’e geri döndü.

Euronews’in aktardığına göre Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, uçağın dönüş kararının kalkıştan sonra, Air Force One mürettebatının “küçük bir elektrik sorunu” tespit etmesi üzerine alındığını ve uçağın geri döndürülmesine karar verildiğini açıkladı.

Uçakta bulunan bir muhabir, kalkıştan kısa süre sonra basın kabinindeki ışıkların kısa süreliğine söndüğünü, ancak hemen bir açıklama yapılmadığını söyledi. Kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra ise gazetecilere uçağın geri döneceği bilgisi verildi.

Trump, başka bir uçağa, Air Force C-32’ye geçerek Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere seyahatine devam etti. Bu uçak, genellikle başkanın daha küçük havalimanlarına yaptığı iç hat gezilerinde kullanılan modifiye edilmiş bir Boeing 757.

Geçmişte de salı günküne benzer durumlar yaşandı. Şubat 2025'te, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu Almanya’ya taşıyan bir Air Force uçağı mekanik bir arıza nedeniyle Washington’a geri dönmek zorunda kalmıştı.

Ekim ayında ise Savunma Bakanı Pete Hegseth’i taşıyan bir askeri uçak, ön camda oluşan çatlak nedeniyle İngiltere'de acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.