ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın yönetimini elde etmeye yönelik açıklamalarını sürdürerek, "geri dönüş" olmayacağını iddia etti.

İsviçre'nin Davos kentine yola çıkmadan önce sosyal medya paylaşımında, "Grönland şart" ifadelerini de kullandı.

Trump Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda bugün bir konuşma yapması bekleniyor.

Ayrıca Trump Beyaz Saray'daki dünkü basın toplantısında, gazetecilere Grönland'da "işlerin oldukça iyi gideceğini" savundu.

Davos'a ilişkin, "Grönland konusunda planlanmış birçok görüşme" yapılacağını söyledi.

BBC muhabirinin, Grönland nedeniyle NATO ittifakının dağılması olasılığını göze alıp almadığını sorduğu Trump, "NATO için benden daha fazlasını yapan kimse yok" yanıtını verdi.

"NATO mutlu olacak, biz de mutlu olacağız" dedi ve "Dünyanın güvenliği için buna ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Grönland hedefine ulaşmak için ne kadar ileri gideceğine ilişkin soruya ise "Bunu göreceksiniz" yanıtını verdi.

Trump basın toplantısında NATO'nun ihtiyaç halinde ABD'nin yardımına koşacağından şüphesi olduğunu da söyledi.