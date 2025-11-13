Türkiye Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin, "Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarına ulaşılmış, bugün ülkemize getirilmeleri planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin basın mensuplarının sorularına yönelik açıklamalarda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düşen uçağa ait karakutu olarak tabir edilen FDR ve CVDR cihazlarının incelenmek maksadıyla Türkiye’ye götürüldüğü ve Ankara'da incelemeye alındığı belirtildi.

C-130 tipi uçakların, uçuşlarının 12 Kasım tarihinden itibaren tedbir amaçlı durdurulduğu kaydedilen açıklamada “Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır" denildi.