TSK'ya ait C130 tipi kargo uçağı, Azerbaycan'dan havalanmasının ardından Gürcistan'da düştü. MSB, "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu" açıklamasını yaptı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan ve Türkiye'ye doğru yol almakta olan kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi uçakla ilgili arama-kurtarma çalışmalarının, Gürcistan ve Azerbaycan makamlarıyla koordinasyon içerisinde yürütüldüğü kaydedildi.

Kaza anına ait olduğu iddia edilen video görüntüleri, Türk haber kanalları tarafından yayınlandı ve sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde, uçağın düşmeden önce spiral çizerek alçaldığı ve arkasında beyaz bir duman izi bıraktığı görülüyor.

Lockheed üretimi olan C-130 uçağı, TSK tarafından aktif olarak kullanılan bir kargo uçağı olma özelliğini taşıyor. Söz konusu uçak, havada yakıt ikmali yapabilme kabiliyetine de sahip. Bu tip uçaklar, TSK tarafından personel taşımacılığı ve lojistik operasyonlarda yaygın olarak kullanılmakta.

Geleneksel müttefikler olan Türkiye ile Azerbaycan'ın yakın bir askeri iş birliği yürüttüğü biliniyor.