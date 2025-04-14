Ercan Devlet Havalimanı İşletme Hakkı DevirSözleşmesi gereği, T&T Havalimanı İşletmeciliğişirketi kamuya olan mali yükümlülüklerini kesintisizolarak yerine getirmeye devam ediyor.

KKTC’nin dünyaya açılan kapısı Ercan Havalimanı’nın işletmecisi T&T İnşaat Sanayi veTicaret Şirketi Limited, bugün 2025 yılı 1’nci dönem(Ocak- Şubat- Mart) 3 aylık KDV dahil Ciro payıolarak, Maliye Bakanlığı’na 227 milyon 196 bin 24Türk Liralık ödeme gerçekleştirdi.

T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, KKTC Devleti ve maliyesine yükümlülükleri olan ciroödemelerini kesintisiz olarak ödenmeye devamettiklerini ifade ederek, Ercan Havalima’nın modern yapısıyla Kıbrıs Türk halkına yaraşır şekilde yolcularaen iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini de kaydetti.