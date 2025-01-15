Ülkemizin dünyaya açılan kapısı Ercan Havalimanı’nın işletmecisi T&T İnşaat Sanayi veTicaret Şirketi Limited, devlete olan ciro ödemeleriniaksatmadan gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yeni ve modern Havalimanı ile ülkemizin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine büyük katkılar sağlayanT&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği, 2024 yılı 4’üncü dönem (Ekim- Kasım- Aralık) 3 aylık KDV dahil Ciro payı olarak, Maliye Bakanlığı’na 454 milyon 416 bin 54 Türk Liralık ödeme gerçekleştirdi.

Kıbrıs’ta yaşayan her Kıbrıslının Ercan’da hakkıolduğunu daima ifade eden T&T İnşaat Sanayi veTicaret Şirketi Limited Yönetim Kurulu BaşkanıEmrullah Turanlı, KKTC Devleti ve maliyesineyükümlülükleri olan ciro ödemelerini kesintisiz olaraködenmeye devam ettiklerini ifade etti.

Turanlı, yeni Ercan Havalima’nın modern yapısıylaKıbrıs Türk halkına yaraşır şekilde yolculara en iyi hizmeti vermeye devam edeceğini kaydetti. Ercan’aherkesin sahip çıkması gerektiğini de dile getirenTuranlı, hizmet kalitesinden asla tavizvermeyeceklerinin de altını çizdi.

T&T’nin devlete ödediği pay, yeni asgari ücretinbelirleneceği bu günlerde Maliye kasası için adeta can suyu oldu.