Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’ndaki danışman tartışmasına yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, tartışmalara son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı'nda çalışan toplam sözleşmeli personel (danışmanları da içeren şekilde) sayısı bir süredir konuşuluyor. Yanlış bilgi vermemek için, yeni göreve başlayan arkadaşlarımdan rakamı emin olacakları şekilde çıkarmalarını rica ettim. Şeffaflık ve kimseyi gereksiz yere zan altında bırakmamak adına buradan açıklamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Göreve başladığımız gün Cumhurbaşkanlığı'nda toplam 75 sözleşmeli (danışmanlar dahil) personel vardı. Bunlardan 17'si 2020'den önce göreve başlayanlardı. 1 kişi Senfoni Orkestrası için olmak üzere toplam 38 kişi 2020-2025 arasında göreve başladı” açıklamasını yapan Erhürman, şöyle devam etti:

“Sözleşmeli personelin 20'si ise Senfoni Orkestrası'nda görev yapıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na geldiğimiz gün itibarıyla danışmanlar dahil olmak üzere toplam sözleşmeli personel sayısı 17 + 38 + 20 =75'ti.

Şeffaflık ilkesi gereği, görevden alınacak ve göreve başlayacak sözleşmeli personel ile ilgili bilgileri de önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşacağız.”