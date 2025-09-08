CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, beraberindeki heyet ile birlikte Halkın Partisi'ni ziyaret etti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bugün Halkın Partisi’ne (HP) bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Bugün Cumhurbaşkanı adayı sayın Tufan Erhürman ve CTP heyeti Halkın Partisi genel merkezinde ziyaretimize geldiler. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini ve bağlantılı konuları ele aldık, zaten kamuoyunda da dile getirdiğimiz görüşlerimizi kendileriyle paylaştık. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, seçimlerde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

HP Parti Meclisi, cumhurbaşkanı adayı çıkarmama ve genel seçime odaklanma kararı almıştı.