Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ( El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, bugün 4. gününde oldukları greve işaret ederek, KIB-TEK yönetimini ve siyasi makamları, “algı operasyonları üzerinden kamuoyunu yönlendirmeye çalışmak yerine masaya oturmaya, sorunları çözmeye ve çalışanların can güvenliğini güvence altına almaya” çağırdı.

Tuğcu yazılı açıklamasında, halkın iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere çalışanların ve toplumun can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla başlattıkları greve yönelik desteğinin her geçen saat büyüdüğünü gördüklerini belirtti ve “Ancak bu toplumsal desteği farklı bir yöne çevirmeye yönelik, KIB-TEK yönetimi tarafından yürütüldüğünü düşündüğümüz bir algı oluşturma çabasını da dikkatle takip ediyoruz.” dedi.

Özellikle son günlerde meydana gelen bazı elektrik kesintileri ve arızalar üzerinden grevi hedef göstermeye yönelik açıklamaları kabul etmediklerini belirleten Tuğcu, şunları kaydetti:

“Alayköy Sanayi Bölgesi’nde yaşanan yangın bunun açık bir örneğidir. Yangına müdahale edilebilmesi için yalnızca ilgili sanayi bölgesinin gerekli kısmının enerjisiz bırakılması yerine, Yenişehir bölgesinden Alayköy’e kadar uzanan geniş bir bölgenin öğle saatlerinden itibaren uzun süre enerjisiz bırakılması ve hâlâ enerji verilmemesi, kamuoyunun dikkatle sorgulaması gereken bir uygulamadır.”

-“ Hastaneler gibi kritik noktaların enerji sürekliliğinin sağlanması konusunda sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz”

Grevleri sırasında can ve mal güvenliğini tehdit eden arızalara müdahale edilmesi, arızaların emniyete alınması ve hastaneler ile güvenlik güçleri gibi kritik noktaların enerji sürekliliğinin sağlanması konusunda sorumluluklarını yerine getirdiklerini vurgulayan Tuğcu, “Vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin farkındayız. Elektrik kesintileri nedeniyle zor durumda kalan tüm tüketicilerimizden, siyasi makamların ve KIB-TEK yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle özür diliyoruz.” Dedi.

Mücadelelerinin halkla olamadığını söyleyen Tuğcu, mücadelelerinin, “çalışanların can güvenliğini hiçe sayan çalışma koşullarına, gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmamasına, münhal ve sınav süreçleri işletilmeden yapılan istihdamlara ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin ihlal edilmesine ve kurum içerisinde liyakat ve terfi kurallarının göz ardı edilmesine” karşı” olduğunu belirtti.

Taleplerinin “güvenli çalışma koşulları, liyakat, hukuka ve Toplu İş Sözleşmesi’ne uygun yönetim” olduğunu kaydeden Tuğcu, EL-SEN’e destek veren, dayanışma gösteren ve mücadelelerini anlayışla karşılayan tüm halka teşekkür etti.