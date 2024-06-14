Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), kamuoyuna servis edilen etlerin ambalajları bozularak tekrar reyonlarda yer verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Toprak Ürünleri Kurumundan yapılan açıklamada, Hollanda üzerinden ülkeye ithalatı yapılan donmuş kemikli kuzu etinin dağıtımının geçen hafta tamamlandığı ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilerek kısa sürede tükendiği kaydedildi.

Açıklamada, donmuş etlerin piyasaya arzı sonrasında Veteriner Dairesi Müdürlüğü tarafından birçok kasap reyonunda denetimlerin yapıldığı, söz konusu etlerin tebliğe uygun olarak -18 derece soğutucularda ve ambalaj bütünlüğü bozulmadan satıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Vatandaşların bir kısmının etleri aldıktan sonra kasap dükkanlarının alet ve ekipman anlamında daha geniş imkanlara sahip oluşundan dolayı etini satın aldıktan sonra reyonda dilimleterek aldığı, bir kısmının ise orijinal ambalajıyla almayı tercih ettiği gözlemlenmiştir.” ifadelerine yer verildi.