Tüketiciler Derneği, “15 Mart Dünya Tüketiciler Günü” nedeniyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde konferans ve ödül töreni düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık’ın açılış konuşmasıyla devam etti.

Etkinlikte, eski Devlet Planlama Örgütü Başkanı Canev Oktay “Tüketici Hakları ve Ürün Güvenliği”, Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı ise “Piyasada Fahiş Fiyat, Ürün ve Gıda Güvenliği” başlıklarında konferans verdi.

Konferansın ardından ödül töreni yapıldı.

Törende, Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye “Tüketici Dostu Onursal Ödülü” verildi.

Törende, Kıbrıs Genç TV’ye 3 ödül birden geldi. Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende; Kıbrıs Genç TV, “Duayen TV Kanalı Ödülü’ne” layık görüldü.

“15 Mart Dünya Tüketiciler Günü” ödül töreniden Genç’te Sabah programı sunucusu Muazzez Gazihan “Yılın Bayan Program Sunucu Ödülü”nü aldı.

Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan Alternatif Gündem programı sunucusu Didem Gürses de “Başarılı Bayan TV ProgramıTüketici Dostu Ödülü”ne layık görüldü.