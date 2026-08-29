Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu.

Alınan hava raporları doğrultusunda bugün denize girilmemesi gerektiğini belirten Şenkul, Girne’deki tüm plajlarda kırmızı bayrak çekildiğini bildirdi.

Şenkul, yağmurun saat 11.00 itibarıyla başlamasının, saat 13.00 sıralarında ise en şiddetli halini almasının beklendiğini kaydetti. Yağışın saat 14.00’ten sonra kentte etkisini kaybetmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Rüzgarın saat 11.00’den sonra şiddetinin azalmasının beklendiğini ancak gün boyunca devam edeceğini belirten Şenkul, Girne Belediyesi olarak gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Şenkul, belediye ekiplerinin yaşanabilecek olası sorunlara karşı hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.