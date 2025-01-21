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Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangına ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Bakan Tunç, olayla ilgili 6 Cumhuriyet Savcısı ile 5 kişilik bilirkişi heyetinin bölgeye gönderildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir"
"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür.

Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum".