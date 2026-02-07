10 kiloluk tüp gazın fiyatı 555 TL’den 610 TL’ye yükseltildi.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan emirnameye göre, diğer miktarlardaki gazın kilogram fiyatı KDV dahil 61,00 TL’yi geçmeyecek.

İthalatçı şirketlerin azami satış fiyatı KDV hariç 316,95 TL, dağıtım şirketleri için KDV dahil 435 TL, bayiler için 575 TL, market/bakkallar için azami fiyat ise KDV dahil 610 TL olarak belirlendi.

Taşıma maliyetlerine ilişkin düzenlemeler kapsamında, bayiler 10 kilogramlık tüp gaz için her 10 kilometrede 2 TL taşıma payı alabilecek.

Fiyat artışı dün geceden itibaren yürürlüğe girdi.