Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Genç TV’de yayınlanan Didem Gürses’in sunduğu Alternatif Gündem Programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Deniz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne katılmasının “güvenliği güçlendireceği” yönündeki açıklamasına tepki göstererek, bu adımın Yeşil Hat ticaretine büyük darbe vuracağını ve adadaki fiili bölünmüşlüğü kalıcılaştıracağını söyledi.

“Yeşil Hat ticaretini hiçbir zaman sahiplenmediler”

Turgay Deniz, Yeşil Hat ticaretine ilişkin olarak Rum yönetiminin ve Rum iş insanlarının bugüne dek hiçbir çaba göstermediğini vurgulayarak, “Yeşil Hat’ı Rumlar hiçbir zaman sahiplenmedi. Rum Ticaret Odası dahil kimse bunun için bir gayret göstermedi. Çünkü bu durum onlara göre haksız rekabet” dedi.

“Bizim kazancımıza tahammülleri yok”

Rum tarafının Kıbrıs Türk iş dünyasının elde ettiği gelire karşı tahammülsüz olduğunu savunan Deniz, “Açık söylüyorum, bizim bir kuruş kazanmamıza bile tahammülleri yok. Bireysel ilişkilerde sıcak davranabilirler, ama üçü bir araya gelince gerçek tutumlarını görürsünüz” ifadelerini kullandı.

“Schengen’e giriş adanın bölünmesini tesciller”

Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne dahil olma çabalarının çok tehlikeli bir dönemece işaret ettiğini belirten Deniz, “Schengen sınırına geçilirse Yeşil Hat ortadan kalkar. Bu da Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün resmi olarak kabulü anlamına gelir. Bu nedenle başvurunun olumlu sonuçlanacağına inanmıyorum” dedi.

“Allah akıl versin, bu işler adayı savaş noktasına da götürebilir”

Schengen adımının olası sonuçları konusunda sert ifadeler kullanan Turgay Deniz, “Güvenlik gerekçesiyle adımı atıyorlar ama bu işler adayı savaş noktasına da götürebilir. Allah göstermesin. O zaman bizim hoşgörüyle bıraktığımız toprakları da kaybederler. Böyle bir adım atarlarsa çok daha ağır krizler olur. Ne kadar dış destek alırlarsa alsınlar, bu adada bizimle baş edemezler” diyerek sözlerini tamamladı.