Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, Parti Meclisi tarafından yeniden Genel Sekreterlik görevine layık görüldü.

HP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, iki yıldır Genel Sekreterlik görevini yürüten Alas, önümüzdeki iki yıl için de yetkilendirildi.

Göreve yeniden seçilmesinin ardından yazılı bir açıklama yapan Turgut Alas, ülke siyasetinde yaşananlara dikkat çekti. “Kokmuş tuza bile göz koyanların, liyakat nedir bilmeyenlerin, icazeti kendilerine şiar edinenlerin başımıza ördüğü bu örgütlü kötülüğü yenmek için mücadele gücümüzü halkımızdan alıyoruz.” diyen Alas, kararlılık mesajı verdi.

Alas, HP’nin gelişen kurumsal yapısıyla yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan “önce memleket" diyerek çalışmaya devam edeceğini vurguladı.